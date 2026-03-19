Израиль ударил по иранским ВМС на Каспии: поражены не менее 5 кораблей

Израильская армия начала бомбардировки кораблей иранского военно-морского флота в Каспийском море, уже поразив не менее 5 из них, сообщает OSINTtechnical.
Также израильские ВВС наносят массированный удар по порту Энзели (Пехлеви) на Каспии на севере Ирана.
На видео запечатлен момент попадания крылатых ракет «Далила», запущенных израильскими истребителями, в порт и его топливные хранилища.
March 18, 2026
*** 23:40
Израиль нанес удары по иранским ракетным кораблям в Каспийском море.
Об этом сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на израильского чиновника.