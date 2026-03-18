Сына кронпринцессы могут посадить на 7 лет

Прокуратура в Осло в среду, 18 марта, потребовала приговорить старшего сына норвежской кронпринцессы Метте-Марит - Мариуса Борга Хёйби к семи годам и семи месяцам лишения свободы.

Среди прочего 29-летнему Хёйби вменяют в вину изнасилование четырех женщин, а также физическое и психологическое насилие над несколькими бывшими партнершами, домашнее насилие, порчу имущества и правонарушения, связанные с употреблением наркотиков и нарушением правил дорожного движения. В общей сложности обвинение включает в себя 38 пунктов, относящихся к событиям с 2018 по 2024 год.

В феврале 2026 года после оглашения обвинительного заключения сын кронпринцессы заявил, что не признает свою вину в изнасилованиях. Расследование в его отношении идет с 2024 года. По ряду менее серьезных обвинений Хёйби частично признал себя виновным. Ожидается, что суд вынесет приговор до конца марта.

Перед началом судебного процесса стало известно, что Мариус Борг Хёйби задержан по новым обвинениям - в нанесении телесных повреждений, угрозе ножом и нарушении судебного запрета на контакты.

Суд над старшим сыном Метте-Марит, рожденным до ее брака с кронпринцем Хоконом, поставил норвежскую королевскую семью в сложное положение. Хёйби формально принадлежит к королевской семье, однако не имеет титула принца и не является официальным членом королевского дома.