Кто готовит свержение Путина? Одни вопросы…

В России происходят загадочные вещи. Шокирующим событием стали откровения юриста Ильи Ремесло в полузакрытом телеграме. И не так, чтобы он был большой знаменитостью, чтобы обращать внимание, но сошелся целый ряд моментов, что и вызвало большой резонанс. Ремесло – провластный блогер, пропагандист и провокатор, системно работавший по заказу администрации президента РФ над дискредитацией Алексея Навального, писавший доносы на него, на других деятелей оппозиции. Он поддерживал буквально все инициативы Кремля, строго следил за лояльностью в среде других Z-блогеров, был членом Общественной палаты России. И вдруг вечером 17 марта Илья Ремесло разразился резкой критикой власти и лично Владимира Путина.

«Кто-то должен был это сказать. 1. Война на Украине. Начатая как «полицейская операция», война унесла уже точно 1-2 миллиона жертв. Я в 2014 году поддержал присоединение Крыма именно потому, что оно было бескровным. Нам всем тогда казалось, что Путин – объединитель земель русских. И вот к чему мы пришли – мясные штурмы, заманивание обманом контрактников и многое другое, что вам подтвердит любой участник СВО. Абсолютно тупиковая война, огромные убытки, она может идти еще 5-10 лет – вы готовы к такому? Никто не призывает к войне против России. Но сейчас война ведется исключительно ради комплексов Путина, мы, рядовые граждане, ничего не получаем от нее, а только теряем. 2. Огромный ущерб экономике России и благосостоянию граждан. Санкции, разрушенные объекты инфраструктуры, потеря торговых партнеров. Даже по официальной статистике, это триллионы долларов, на которые мы могли бы построить города, школы, детские больницы, полностью перестроить ЖКХ. Но строятся в основном дворцы президента и его друзей. Даже до войны с экономикой были проблемы – в богатейшей стране десятки миллионов людей являются бедными… 3. Удушение свободы интернета и СМИ. По иронии судьбы в 2017 году именно я задавал Путину вопрос на медиафоруме ОНФ о пути развития интернета в России. Путин тогда мне ответил, что мы не пойдем по китайскому пути – и соврал. Сам Путин не пользуется интернетом, что позорно для главы государства. Мы видим, что мобильный интернет не работает даже в крупных городах России. Заблокированы все западные соцсети и мессенджеры. Телеграм заблокирован на 80%, 01.04 планируется полная блокировка. Система настолько сошла с ума, что душит даже Telegram, чем пользуются участники СВО. А параллельно людей загоняют в кириенковский мессенджер макс, лишая права на медицину и обучение.

4. Срок пребывания Путина у власти. Путину идет 74-й год, он находится у власти с 1999 года, уже более 26-27 лет. И судя по всему, планирует сидеть на троне минимум лет до 150. Как известно, абсолютная власть развращает абсолютно – а если она еще и бесконечная? Даже морально безупречный человек скурвился бы в такой ситуации. И Путин не всегда был таким, как сейчас, до 2003 года к нему было сложно придраться – потому многие из нас его ранее поддерживали. Но всему приходит свой предел. Нам нужен новый современный президент. 5. Путин не уважает своих избирателей и не хочет их слышать. Посмотрите любую последнюю «прямую линию» – это сплошной цирк! Президенту откровенно неинтересна внутренняя политика и проблемы избирателей. Телеграм-каналы он давно не читает, ему плевать на наши с вами ежедневные возмущения. Путину подавай бесконечные войны (в которых его дети и родственники не участвуют), а не интернет и высокие зарплаты. Об оппозиции я уже молчу – ее просто нет. Сам Путин все эти 26 лет говорил, как важна критика власти и оппозиция. Но назовите хоть одного депутата или общественника, который критикует Путина? Нет таких, а те, что пробовали – или назначены иноагентами, или за границей, или вообще в земле сырой. Путин боится участия в дебатах, честных выборах – потому что тогда сразу станет понятно, что король-то голый. Итог: Владимир Путин не является легитимным президентом. Владимир Путин должен уйти в отставку и отдан под суд как военный преступник и вор». Позже был добавлен шестой пункт: «6. Безумная, на грани болезни, тяга к роскоши. Я ранее думал, что все эти расследования иноагентов о яхтах и резиденциях несколько притянуты за уши. Но в 2026 году скрывать это стало невозможно. У Путина реально около 20 резиденций-дворцов по всей стране, самолеты и бронепоезда. Поскольку на Путина работают бездарные или продажные люди, все это сливается иностранным разведкам. …Путин - это буквально Шура Балаганов из «Золотого теленка», которому 15 минут назад дали пятьдесят или сто тысяч, а он залез в карман к тетке за 13 рублями. «Машинально вышло».

Ну, прямо в стиле еще недавно Ремеслом ненавидимого и не без его помощи загубленного Навального. Все бросились гадать: что это было?! Кто-то предполагал, что аккаунт пропагандиста взломали и это пишет кто-то другой. Была версия, что он сбежал за границу и оттуда зарабатывает себе прощение оппозиции. Но нет, Илья Ремесло с тех пор дал несколько комментариев, в том числе оппозиционным СМИ: уезжать из России, дескать, не собираюсь, а возбудят уголовное дело – так тому и быть. Екатеринбургский оппозиционный политик Евгений Ройзман поделился недоумением: «Вот х… его знает, это ремесло, он то ли заболел, то ли выздоровел». Начали подозревать, что это многоходовка власти. Поверить, что старый доносчик и провокатор вдруг ни с того ни с сего прозрел, большинство отказывается. Легче предположить, что он сейчас привлечет и выманит на откровенные заявления таких же недовольных из среды вчерашних лоялистов, и потом произойдет жесткая зачистка «рассерженных патриотов», которые в последнее время что-то сильно развязали языки.