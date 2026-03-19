Турецкий дальнобойщик погиб при атаке на Иран

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи выразил соболезнования в связи с гибелью турецкого водителя-дальнобойщика на иранской территории в результате авиаударов.

«Мученическая смерть турецкого водителя Хусейна Фирата, который был беззащитно атакован и убит врагами из Соединенных Штатов и Израиля на иранской земле, является явным свидетельством того, что агрессоры намеренно выбирают в качестве мишеней невинных людей и гражданских лиц.

В этот благословенный месяц я желаю Божьей милости этому уважаемому мученику и выражаю свои соболезнования его семье», - написал Аракчи в Х.

Как сообщила газета Hürriyet, инцидент произошел 4 марта. 29-летний Фират получил серьезные ранения в результате попадания израильской ракеты в его грузовик в Иране. Он скончался 12 марта в больнице.

Фират возвращался через Иран в Турцию после доставки груза в Афганистан.