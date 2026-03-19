В Барселоне «Ньюкасл» пропустил даже больше, чем забил в Баку

Счет в матче на 6-й минуте открыл нападающий каталонцев Рафинья. Форвард гостей Энтони Эланга восстановил равновесие на 15-й минуте. Марк Берналь вывел хозяев вперед на 18-й минуте. Но через 10 минут Эланга оформил дубль. Многое решил пенальти в ворота «Ньюкасла», реализованный Ламином Ямалем в добавленное к первому тайму время, - 3:2.

На стадионе «Камп Ноу» в Барселоне местная одноименная команда разгромила английский «Ньюкасл» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. «Барселона» победила со счетом 7:2.

Во втором тайме преимущество «Барсы» было уже ощутимым. Полузащитник Фермин Лопес забил на 52-й минуте. Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски сделал счет разгромным на 56-й минуте. Поляк оформил дубль на 61-й минуте. А через девять минут Рафинья забил седьмой гол сине-гранатовых.

Таким образом, «Ньюкасл» пропустил в Барселоне даже больше, чем забил в Баку «Карабаху». Напомним, на предыдущей стадии чемпион Азербайджана проиграл дома англичанам со счетом 1:6. В гостях «Карабах» смог дать бой сопернику, уступив 2:3. Общий счет - 3:9.

Ну а «Барселона» победила с общим счетом 8:3 и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Атлетико» или «Тоттенхэмом».