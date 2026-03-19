Нефть перевалила за $110

Цена на нефть марки Brent превысила $110 за баррель впервые с 9 марта 2026 года.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE выросла на 7% и к 00:14 по Баку достигла $110,66 за баррель.

Цены на нефть ускорили рост после сообщений о том, что несколько объектов иранской нефтегазовой инфраструктуры на месторождениях «Южный Парс» и «Асалуйе» подверглись ударам США и Израиля. Иран после нападения на свои добывающие предприятия пообещал нанести ответный удар по нефтегазовым объектам в соседних странах.