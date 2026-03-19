Двух атташе посольства Ирана объявили персонами нон грата

Катар объявляет персонами нон грата военного атташе и атташе по вопросам безопасности посольства Ирана, сообщается в X министерства иностранных дел арабского государства.

Доха потребовала их выезда из страны в течение 24 часов. Также персонами нон грата объявлены все подчиненные этих атташе.

Это решение, как пояснил МИД, принято в ответ на неоднократные нападки и «грубую агрессию» Ирана, нарушившие суверенитет Катара. В ведомстве предупредили, что продолжение враждебного курса повлечет дополнительные меры для защиты национальных интересов.