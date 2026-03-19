Сколько товарищ Ким потратил на военную помощь Путину?

Северная Корея поставила России вооружение и направила войска на общую сумму от 7,67 млрд до 14,4 млрд долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на новый доклад южнокорейского Института стратегии национальной безопасности.

Расчеты охватывают период с августа 2023 по декабрь 2025 года. Значительный разброс в оценках авторы объясняют ограниченностью данных о составе и объемах перевезенных боеприпасов.

Москва расплачивается с Пхеньяном преимущественно передачей военных технологий и высокоточных комплектующих, которые сложно отследить со спутника - на их долю приходится от 80% до 96% всей компенсации. Нынешняя оценка ниже, чем у предыдущего исследования государственного Корейского института оборонного анализа, оценившего доходы КНДР от участия в войне против Украины в 20 млрд долларов за период с июля 2023-го по март 2025 года.

Основой для военного сотрудничества двух стран стало соглашение, подписанное лидерами России и КНДР Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном в 2024 году во время первого за 24 года визита российского президента в Северную Корею. По договору о стратегическом партнерстве, каждая из сторон обязана оказать другой военную помощь «всеми имеющимися средствами» в случае вооруженного нападения. Формальным поводом для отправки войск стал заход солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область.