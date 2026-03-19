Гибель Лариджани как точка невозврата Ирана
Ликвидированные политики и военные чины Ирана

Список высокопоставленных политиков и военных Ирана, ликвидированных Израилем и США с начала войны, составлен редакцией haqqin.az на основе подтвержденных данных, информация о которых ранее публиковалась на наших ресурсах.

Всего в списке имена 45 человек:

- Али Хаменеи — верховный лидер Ирана. Убит 28 февраля.

- Али Лариджани — секретарь Высшего совета национальной безопасности. Убит 17 марта.

- Эсмаил Хатиб — министр разведки Ирана. Убит 18 марта.

- Али Шамхани — советник верховного лидера и ключевой стратег по вопросам безопасности. Убит 28 февраля.

- Абдольрахим Мусави — начальник Генштаба ВС Ирана. Убит 28 февраля.

- Азиз Насирзаде — министр обороны Ирана. Погиб 28 февраля.

- Маджид Эбн-е-Реза — преемник Насирзаде на посту министра обороны. Убит 3 марта, спустя всего день после назначения.

- Мохсен Дарребаги — заместитель начальника Генштаба по логистике. Убит 28 февраля.

- Бахрам Хоссейни Мотлаг — глава управления оперативного планирования Генштаба. Убит 28 февраля.

- Мохаммад Пакпур — командующий КСИР.  Погиб 28 февраля.

- Голямреза Сулеймани — командующий ополчением «Басидж». Убит 17 марта.

- Мохаммад Ширази — глава военного ведомства при верховном лидере Ирана. Убит 28 февраля.

- Голямреза Резайан — глава разведывательной организации полиции Ирана. Убит 28 февраля.

- Аббас-Али Мохаммадиан — начальник полиции Тегерана, бригадный генерал. Убит 7 марта.

- Ахмед Вахиди — заместитель командующего КСИР. Убит 28 февраля.

- Маджид Мусави — командующий космическими силами КСИР. Убит 28 февраля.

- Амир Хатами — главнокомандующий армией. Убит 28 февраля. 

- Акбар Гаффари — замминистра разведки Ирана. Убит 8 марта.

- Кассем Бабаиан — глава военной канцелярии верховного лидера Ирана. Убит 14 марта.

- Али-Асгар Хеджази — замглавы Офиса верховного лидера Ирана. Убит 6 марта.

- Мохаммадреза Сакфифар — помощник и телохранитель Али Хаменеи. Убит 28 февраля.

- Абдулла Джавади Амоли — известный иранский аятолла. Убит 6 марта.

- Абдольхамид Рахбар — командир 15-го подразделения «Хордад» КСИР. Убит 3 марта.

- Бахман Бехмард — командующий ВВС КСИР. Убит 2 марта.

- Дариуш Солеймани — командующий военно-воздушной базой КСИР на северо-западе Ирана. Убит 11 марта.

- Абузар Хаджази — один из командиров «Басиджа». Убит 17 марта.

- Али Муслим Табадж — командир иранского подразделения «Имам Хосейн». Убит 12 марта.

- Джихад аль-Сафир — заместитель командира подразделения «Имам Хусейн» ВС Ирана. Убит 12 марта. 

- Сагер аль-Хандас — высокопоставленный офицер по беспилотным системам. Убит 12 марта.

- Маджид Кашефи — высокопоставленный командир КСИР, полковник. Убит 10 марта.

- Асадолла Бадфар — глава подразделения «Басидж» в Генштабе ВС Ирана. Убит 10 марта.

- Касем Кариши — заместитель командира «Басидж». Убит 17 марта.

- Али Хашеми — заместитель координатора «Корпуса Сахиб-аз-Заман». Убит 9 марта.

- Ибрагим Мортазави-Насаб — глава подразделения «Фаджр» в составе сил «Басидж», генерал. Убит 16 марта.

- Голямреза Мохаммадзаде — высокопоставленный командир ВМС КСИР. Убит 16 марта.

- Джавад Багери — один из командующих КСИР, генерал. Убит 17 марта.

- Давуд Ализада — генерал КСИР. Убит 5 марта.

- Мохаммед Карами — бригадный генерал КСИР. Убит 15 марта.

- Мухаммед Сарлах — командир одного из штурмовых подразделений «Басиджа». Убит 15 марта.

- Дауд Али Задех — командир ливанского корпуса «Кудс» КСИР. Убит в Тегеране 3 марта. 

- Али Реза Би-Азар — начальник разведотдела «Аль-Кудс». Убит 8 марта.

- Маджид Хусейни — командир «Аль-Кудс», отвечал за переводы денег. Убит 8 марта.

- Ахмад Расули — командир «Аль-Кудс», отвечал за разведку. Убит 8 марта.

- Хоссейн Ахмадлу — высокопоставленный сотрудник разведки, занимавшийся сбором информации об Израиле. Убит 8 марта.

- Абу Мохаммед Али — представитель «Хезболлы» в «Палестинском корпусе». Убит 8 марта.

