Лига чемпионов: «Ливерпуль» разгромил «Галатасарай»

В Ливерпуле «Галатасарай» не справился с чемпионом Англии, проиграв со счетом 0:4.

Счет на 25-й минуте открыл хавбек «Ливерпуля» Доминик Собослаи. Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах не реализовал пенальти на 45+4-й минуте. Нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике удвоил преимущество хозяев на 51-й минуте. Через две минуты Райан Гравенберх забил третий мяч в ворота «Галатасарая». А четвертый гол на 62-й минуте провел Мохамед Салах.

Общий счет противостояния - 4:1. В четвертьфинале «Ливерпуль» сыграет с «ПСЖ».

«Бавария» вновь разгромила «Аталанту». На этот раз со счетом 4:1. Общий счет - 10:2. Счет на 25-й минуте открыл нападающий мюнхенцев Харри Кейн. На 54-й минуте Кейн оформил дубль. Третий мяч в ворота «Аталанты» забил на 56-й минуте полузащитник Ленарт Карл. Через 14 минут хавбек Луис Диас забил четвертый гол. И лишь на 85-й минуте полузащитник «Аталанты» Лазар Самарджич сократил отставание. В четвертьфинале «Баварию» поджидает мадридский «Реал».

А еще одна команда из испанской столицы - «Атлетико» - прошла лондонский «Тоттенхэм Хотспур». В Англии хозяева выиграли 3:2, но проиграли по сумме двух встреч со счетом 5:7.