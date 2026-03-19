Российские дроны ударили по западным регионам Украины

Беспилотники типа «шахед» поразили энергетический объект в городе Нововолынск, расположенном прямо на границе с Польшей, в результате чего там частично отключились свет и водоснабжение.

По данным Воздушных сил ВСУ, дроны пролетели через север Киевской и Житомирской областей, угрожали Ровенской области, а затем могли атаковать Ковель и Нововолынск на Волыни.

Около 21:00 по местному времени (23:00 по Баку) мэр Нововолынска Борис Карпус сообщил, что произошло попадание в энергообъект возле города. «В части общины пропало электричество. Также есть перебои с водоснабжением», — написал он.

Позже мэр добавил, что повреждения энергообъекта очень серьезные и там продолжается пожар. «Соответствующие службы работают на месте», - сообщил он.

Глава Львовской обладминистрации Максим Козицкий сообщил, что российский дрон атаковал здание Главного управления Службы безопасности Украины во Львове.

Он сообщил, что «есть разрушения», но не уточнил, насколько они серьезные.

До этого Козицкий писал, что, по предварительным данным, в результате российского удара по Львову никто не пострадал.