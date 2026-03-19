В Иране от авиаударов пострадали более 20 тысяч человек

В результате авиаударов США и Израиля по Ирану пострадали 20 617 иранцев. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.

По информации ведомства, в настоящее время в больницах находятся 1 111 человек, а 19 506 человек уже выздоровели и выписаны домой.

В ходе атак погибли 227 женщин и 206 детей. Среди погибших детей 13 младше 5 лет. Среди раненых детей 51 ребенок младше 2 лет. Общее число пострадавших граждан младше 18 лет составляет 1 401.

Кроме того, в результате ударов погибли как минимум 18 работников здравоохранения, 101 сотрудник медицинских учреждений получил ранения.

36 машин скорой помощи вышли из строя, 37 медицинских учреждений, 180 пунктов первичной медицинской помощи и 47 пунктов скорой помощи были повреждены. Шесть больниц были эвакуированы.