Свято место пусто не бывает: в Иране новые назначения

На пост секретаря Высшего совета национальной безопасности вместо убитого Али Лариджани назначен Хоссейн Дехган. Ранее он занимал должности министра обороны и советника верховного лидера Ирана по вопросам оборонной промышленности.
Новым министром разведки и национальной безопасности стал Мостафа Пурмохаммади, сменивший на этом посту погибшего Исмаила Хатиба. Пурмохаммади обладает значительным опытом работы в структурах безопасности: в разные годы он возглавлял МВД, занимал пост прокурора и руководил управлением внешней разведки.
Об этом сообщают оппозиционные иранские СМИ.