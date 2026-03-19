Ультиматум Трампа Ирану: Уничтожим «Южный Парс», если...

«Больше никаких атак не будет совершено Израилем в отношении этого чрезвычайно важного и ценного месторождения, «Южный Парс», если только Иран не примет неразумного решения атаковать очень невиновную сторону — в данном случае Катар», — пригрозил Трамп.

Соединенные Штаты готовы уничтожить иранское нефтяное месторождение «Южный Парс», если Тегеран нанесет удар по Катару. Такое предупреждение в своей социальной сети Truth Social сделал американский лидер Дональд Трамп.

США «при содействии и согласии Израиля или без него полностью взорвут все газовое месторождение «Южный Парс» в случае ударов по Катару со стороны исламской республики «с такой силой и мощью, которых Иран никогда ранее не видел»

«Я не хочу санкционировать такой уровень насилия и разрушений из-за того, какие долгосрочные трудности для Ирана это создаст в будущем, но, если объекты по производству СПГ в Катаре снова будут атакованы, я не буду колебаться».

Трамп сообщил, что недавний удар по иранскому месторождению «Южный Парс» нанес Израиль «из-за гнева по поводу событий на Ближнем Востоке». По его словам, была поражена относительно небольшая территория, а США и Катар ничего не знали о подготовке этой атаки.

Трамп отметил, что Иран ошибочно связал эти действия с Катаром и нанес ответный удар по катарским объектам СПГ.

18 марта иранские СМИ сообщили, что США и Израиль нанесли удары по крупнейшему газовому месторождению Ирана – «Южному Парсу», а также по другой инфраструктуре в районе Асалуйе, остановив производство на двух нефтеперерабатывающих заводах с комбинированной мощностью около 100 миллионов кубометров в сутки. В тот же день иранские войска осуществили массированный обстрел промышленного города Рас-Лаффан в Катаре, что привело к повреждению газовой инфраструктуры страны.

Через несколько часов Иран вторично нанес удар баллистическими ракетами по Рас-Лаффану, вызвав масштабный пожар на объектах QatarEnergy. В регионе Рас-Лаффан расположен один из крупнейших промышленных центров Катара, в том числе комплекс по производству СПГ.

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что готов уничтожить нефтегазовую отрасль стран Персидского залива, если его собственный энергетический сектор снова пострадает: «Если это повторится, дальнейшие атаки на вашу энергетическую инфраструктуру и инфраструктуру ваших союзников не прекратятся, пока она не будет полностью уничтожена, и наш ответ будет гораздо более жестким, чем сегодняшние атаки».

Министерство иностранных дел Катара выступило с жестким заявлением, осуждающим иранские атаки на энергетические объекты Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Эти удары явились «вопиющим нарушением принципов международного права» и серьезной угрозой мировой энергетической безопасности, говорится в заявлении катарского МИД. «Жестокие агрессии Ирана» против соседних стран «перешли все красные линии» и говорят о необходимости деэскалации в регионе, чтобы «восстановить региональную и международную безопасность и стабильность», подчеркнул Катар.