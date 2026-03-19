Гибель Лариджани как точка невозврата Ирана
Ультиматум Трампа Ирану: Уничтожим «Южный Парс», если...

Соединенные Штаты готовы уничтожить иранское нефтяное месторождение «Южный Парс», если Тегеран нанесет удар по Катару. Такое предупреждение в своей социальной сети Truth Social сделал американский лидер Дональд Трамп.

«Больше никаких атак не будет совершено Израилем в отношении этого чрезвычайно важного и ценного месторождения, «Южный Парс», если только Иран не примет неразумного решения атаковать очень невиновную сторону — в данном случае Катар», — пригрозил Трамп.

США «при содействии и согласии Израиля или без него полностью взорвут все газовое месторождение «Южный Парс» в случае ударов по Катару со стороны исламской республики «с такой силой и мощью, которых Иран никогда ранее не видел»

«Я не хочу санкционировать такой уровень насилия и разрушений из-за того, какие долгосрочные трудности для Ирана это создаст в будущем, но, если объекты по производству СПГ в Катаре снова будут атакованы, я не буду колебаться».

Трамп сообщил, что недавний удар по иранскому месторождению «Южный Парс» нанес Израиль «из-за гнева по поводу событий на Ближнем Востоке». По его словам, была поражена относительно небольшая территория, а США и Катар ничего не знали о подготовке этой атаки.

Трамп отметил, что Иран ошибочно связал эти действия с Катаром и нанес ответный удар по катарским объектам СПГ.

18 марта иранские СМИ сообщили, что США и Израиль нанесли удары по крупнейшему газовому месторождению Ирана – «Южному Парсу», а также по другой инфраструктуре в районе Асалуйе, остановив производство на двух нефтеперерабатывающих заводах с комбинированной мощностью около 100 миллионов кубометров в сутки. В тот же день иранские войска осуществили массированный обстрел промышленного города Рас-Лаффан в Катаре, что привело к повреждению газовой инфраструктуры страны.

Через несколько часов Иран вторично нанес удар баллистическими ракетами по Рас-Лаффану, вызвав масштабный пожар на объектах QatarEnergy. В регионе Рас-Лаффан расположен один из крупнейших промышленных центров Катара, в том числе комплекс по производству СПГ. 

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что готов уничтожить нефтегазовую отрасль стран Персидского залива, если его собственный энергетический сектор снова пострадает: «Если это повторится, дальнейшие атаки на вашу энергетическую инфраструктуру и инфраструктуру ваших союзников не прекратятся, пока она не будет полностью уничтожена, и наш ответ будет гораздо более жестким, чем сегодняшние атаки».

Министерство иностранных дел Катара выступило с жестким заявлением, осуждающим иранские атаки на энергетические объекты Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Эти удары явились «вопиющим нарушением принципов международного права» и серьезной угрозой мировой энергетической безопасности, говорится в заявлении катарского МИД. «Жестокие агрессии Ирана» против соседних стран «перешли все красные линии» и говорят о необходимости деэскалации в регионе, чтобы «восстановить региональную и международную безопасность и стабильность», подчеркнул Катар.

Еще тысячи солдат: Трамп может начать сухопутную операцию в Иране
Еще тысячи солдат: Трамп может начать сухопутную операцию в Иране
08:04 539
Кто готовит свержение Путина? Одни вопросы…
Кто готовит свержение Путина? Одни вопросы… главная тема
01:28 7186
Свято место пусто не бывает: в Иране новые назначения
Свято место пусто не бывает: в Иране новые назначения ФОТО
03:00 4289
Трамп надеется, что Иран «понял сигнал»: не поймут - повторит
Трамп надеется, что Иран «понял сигнал»: не поймут - повторит видео; обновлено 02:18
02:18 23284
Трамп лично встретил самолет с телами погибших американских военных
Трамп лично встретил самолет с телами погибших американских военных ФОТО
02:02 4008
Ликвидированные политики и военные чины Ирана
Ликвидированные политики и военные чины Ирана список
01:55 3383
В Пентагоне все наготове
В Пентагоне все наготове обновлено 01:39
01:39 7052
Нефть перевалила за $110
Нефть перевалила за $110
01:02 1571
Израиль ударил по иранским ВМС на Каспии: поражены не менее 5 кораблей
Израиль ударил по иранским ВМС на Каспии: поражены не менее 5 кораблей ФОТО; видео; обновлено 00:29
00:29 7199
X-Files: правительство США купило НЛО-домен
X-Files: правительство США купило НЛО-домен
00:15 3172
Моджтаба до прихода имама Махди должен убить всех евреев
Моджтаба до прихода имама Махди должен убить всех евреев продолжение главной темы
18 мартa 2026, 15:39 6687

