USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Гибель Лариджани как точка невозврата Ирана
Новость дня
Еще тысячи солдат: Трамп может начать сухопутную операцию в Иране

08:04 540

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отправки на Ближний Восток еще тысяч американских солдат, так как военные готовятся к новому этапу операции против Ирана. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на американских чиновников и источников, знакомых с ситуацией.

Администрация Трампа также рассматривает возможность развертывания наземной операции в Иране, пишет агентство.

Один из этих вариантов, пишет Reuters, включает в себя установление контроля над Ормузским проливом. Этого предполагается достичь преимущественно морскими и воздушными средствами, однако войска потребуются для захвата береговой линии пролива.

Второй вариант — захват острова Харк в Персидском заливе, откуда экспортируется до 90% добываемой Ираном нефти. Эта опция считается крайне рискованной, учитывая, что остров находится в досягаемости иранских ракет и дронов, а война с Ираном в американском обществе непопулярна, и потери только усугубят внутриполитическое положение администрации.

Кроме того, по словам одного из источников, знакомых с ситуацией, обсуждается возможность развертывания сил для обеспечения безопасности запасов высокообогащенного урана в Иране.

На следующей неделе в регион должно прибыть экспедиционное соединение морской пехоты, его составляющая для морского десанта насчитывает 2000 человек. Но администрация сейчас обсуждает отправку дополнительных сил сверх этого, рассказали собеседники Reuters.

Источники Reuters не считают, что развертывание сухопутных войск где-либо в Иране неизбежно, но отказались обсуждать детали оперативного планирования США. Эксперты сочли задачу обеспечения безопасности запасов урана крайне сложной даже для сил спецназначения США.

Представитель Белого дома, говоривший на условиях анонимности, заявил: «На данный момент решение о направлении сухопутных войск не принято, но президент Трамп мудро продумывает все варианты».

Президент Дональд Трамп ранее заявил, что с начала военной операции США в Иране американские военные нанесли удары более чем по 7 тыс. целей по всей стране. По его словам, целями ударов были в основном военные и коммерческие объекты. Президент также заявил, что США «буквально уничтожили» все на иранском острове Харк, кроме нефтяных объектов. Тем не менее он допустил возможность нанесения таких ударов в будущем. Трамп считает, что операция против Ирана скоро завершится, так как в стране «практически не на что больше нацеливаться». Глава Минэнерго Крис Райт также предположил, что конфликт закончится в ближайшие недели. В Белом доме ранее прогнозировали, что операция продлится четыре-шесть недель.

01:28 7187
03:00 4291
02:18 23285
02:02 4010
01:55 3383
01:39 7052
01:02 1572
00:29 7200
00:15 3172
18 мартa 2026, 15:39 6687

ЭТО ВАЖНО

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться