Еще тысячи солдат: Трамп может начать сухопутную операцию в Иране

Один из этих вариантов, пишет Reuters, включает в себя установление контроля над Ормузским проливом. Этого предполагается достичь преимущественно морскими и воздушными средствами, однако войска потребуются для захвата береговой линии пролива.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отправки на Ближний Восток еще тысяч американских солдат, так как военные готовятся к новому этапу операции против Ирана. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на американских чиновников и источников, знакомых с ситуацией.

Второй вариант — захват острова Харк в Персидском заливе, откуда экспортируется до 90% добываемой Ираном нефти. Эта опция считается крайне рискованной, учитывая, что остров находится в досягаемости иранских ракет и дронов, а война с Ираном в американском обществе непопулярна, и потери только усугубят внутриполитическое положение администрации.

Кроме того, по словам одного из источников, знакомых с ситуацией, обсуждается возможность развертывания сил для обеспечения безопасности запасов высокообогащенного урана в Иране.

На следующей неделе в регион должно прибыть экспедиционное соединение морской пехоты, его составляющая для морского десанта насчитывает 2000 человек. Но администрация сейчас обсуждает отправку дополнительных сил сверх этого, рассказали собеседники Reuters.

Источники Reuters не считают, что развертывание сухопутных войск где-либо в Иране неизбежно, но отказались обсуждать детали оперативного планирования США. Эксперты сочли задачу обеспечения безопасности запасов урана крайне сложной даже для сил спецназначения США.

Представитель Белого дома, говоривший на условиях анонимности, заявил: «На данный момент решение о направлении сухопутных войск не принято, но президент Трамп мудро продумывает все варианты».

Президент Дональд Трамп ранее заявил, что с начала военной операции США в Иране американские военные нанесли удары более чем по 7 тыс. целей по всей стране. По его словам, целями ударов были в основном военные и коммерческие объекты. Президент также заявил, что США «буквально уничтожили» все на иранском острове Харк, кроме нефтяных объектов. Тем не менее он допустил возможность нанесения таких ударов в будущем. Трамп считает, что операция против Ирана скоро завершится, так как в стране «практически не на что больше нацеливаться». Глава Минэнерго Крис Райт также предположил, что конфликт закончится в ближайшие недели. В Белом доме ранее прогнозировали, что операция продлится четыре-шесть недель.