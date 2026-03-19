Саудиты предупреждают Иран: Наше терпение «не безгранично»

«Сейчас меня волнует только то, чтобы прекратились нападения на мою страну и на соседние страны, не участвующие в этом конфликте. Это все, что меня интересует. ...Мы намерены использовать все имеющиеся у нас рычаги - политические, экономические, дипломатические, - чтобы остановить эти атаки», - сказал Аль Сауд журналистам в Эр-Рияде, его слова приводит «Аль-Джазира».

Терпение Эр-Рияда на фоне иранских атак на страны Персидского залива «не безгранично», Саудовская Аравия готова применить экономические, политические и дипломатические меры воздействия, заявил министр иностранных дел королевства Фейсал Бен Фархан Аль Сауд.

Министр отметил, что терпение Саудовской Аравии «не безгранично», страна оставляет за собой право ответить на действия Ирана, доверие к которому «подорвано». Утверждение Тегерана о связи подобных атак с присутствием американских военных баз, по словам министра, «неубедительно».

«Нападения Ирана на соседние страны преднамеренные, и то, что мы сейчас наблюдаем, это подтверждает. Я надеюсь, что они (Иран) …вскоре пересмотрят свои действия и перестанут нападать на своих соседей», - добавил глава МИД королевства.

В среду вечером в Эр-Рияде прошла встреча министров иностранных дел ряда арабских и исламских стран, на которой обсуждалась координация мер по укреплению безопасности и стабильности региона на фоне ситуации вокруг Ирана.