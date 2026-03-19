Саудиты предупреждают Иран: Наше терпение «не безгранично»

Терпение Эр-Рияда на фоне иранских атак на страны Персидского залива «не безгранично», Саудовская Аравия готова применить экономические, политические и дипломатические меры воздействия, заявил министр иностранных дел королевства Фейсал Бен Фархан Аль Сауд.
«Сейчас меня волнует только то, чтобы прекратились нападения на мою страну и на соседние страны, не участвующие в этом конфликте. Это все, что меня интересует. ...Мы намерены использовать все имеющиеся у нас рычаги - политические, экономические, дипломатические, - чтобы остановить эти атаки», - сказал Аль Сауд журналистам в Эр-Рияде, его слова приводит «Аль-Джазира».
Министр отметил, что терпение Саудовской Аравии «не безгранично», страна оставляет за собой право ответить на действия Ирана, доверие к которому «подорвано». Утверждение Тегерана о связи подобных атак с присутствием американских военных баз, по словам министра, «неубедительно».
«Нападения Ирана на соседние страны преднамеренные, и то, что мы сейчас наблюдаем, это подтверждает. Я надеюсь, что они (Иран) …вскоре пересмотрят свои действия и перестанут нападать на своих соседей», - добавил глава МИД королевства.
В среду вечером в Эр-Рияде прошла встреча министров иностранных дел ряда арабских и исламских стран, на которой обсуждалась координация мер по укреплению безопасности и стабильности региона на фоне ситуации вокруг Ирана.