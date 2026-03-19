Неизвестные дроны над военной базой, где живут власти США

Над военной базой в Вашингтоне, где проживают госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет, замечены неопознанные беспилотники, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на три источника.
По словам двух из них, происхождение беспилотников не установлено до сих пор.
Как рассказал WP высокопоставленный чиновник американской администрации, за одну ночь в один из последних десяти дней над военной базой Форт Лесли Макнейр было замечено несколько беспилотников. После произошедшего на военной базе усилили меры безопасности, в Белом доме прошло совещание, на котором обсуждались дальнейшие действия.
По словам двух источников, знакомых с ситуацией, обнаружение беспилотников над Фортом Лесли Макнейр побудило чиновников рассмотреть вопрос о смене места пребывания Рубио и Хегсета. Пока министры по-прежнему остаются на той же военной базе.
О том, что высшие должностные лица США, в том числе Хегсет и Рубио, переезжают на военные базы, в октябре писал журнал The Atlantic. По данным издания, на тот момент поводом стало убийство праворадикального активиста Чарли Кирка.
Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл отказался комментировать сообщение WP о дронах. «Госдепартамент не может комментировать передвижения министра по соображениям безопасности, сообщать о таких передвижениях крайне безответственно», — сказал он.