Неизвестные дроны над военной базой, где живут власти США

Над военной базой в Вашингтоне, где проживают госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет, замечены неопознанные беспилотники, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на три источника.

Как рассказал WP высокопоставленный чиновник американской администрации, за одну ночь в один из последних десяти дней над военной базой Форт Лесли Макнейр было замечено несколько беспилотников. После произошедшего на военной базе усилили меры безопасности, в Белом доме прошло совещание, на котором обсуждались дальнейшие действия.

По словам двух источников, знакомых с ситуацией, обнаружение беспилотников над Фортом Лесли Макнейр побудило чиновников рассмотреть вопрос о смене места пребывания Рубио и Хегсета. Пока министры по-прежнему остаются на той же военной базе.

О том, что высшие должностные лица США, в том числе Хегсет и Рубио, переезжают на военные базы, в октябре писал журнал The Atlantic. По данным издания, на тот момент поводом стало убийство праворадикального активиста Чарли Кирка.

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл отказался комментировать сообщение WP о дронах. «Госдепартамент не может комментировать передвижения министра по соображениям безопасности, сообщать о таких передвижениях крайне безответственно», — сказал он.