И Азербайджан осудил атаки Ирана

Совместное заявление, принятое по итогам консультационной встречи министров иностранных дел арабских и исламских стран в Эр-Рияде, содержит резкую оценку недавних атак Ирана и определяет позицию участников по ключевым вопросам региональной безопасности.

Участники встречи решительно осудили ракетные и беспилотные удары Ирана против стран региона. В заявлении подчеркивается, что атаки затронули жилые районы, гражданскую инфраструктуру, объекты нефтяной и водной отрасли, аэропорты, а также дипломатические миссии.

Министры заявили, что подобные действия не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах. В документе также подтверждается право государств на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Стороны призвали Иран немедленно прекратить атаки и соблюдать нормы международного права, а также принципы добрососедства. Отмечается, что будущее отношений с Тегераном будет зависеть от его готовности уважать суверенитет государств и не вмешиваться в их внутренние дела.

В заявлении подчеркивается необходимость выполнения резолюции Совета Безопасности ООН 2817 (2026) и прекращения всех враждебных действий. Участники также отвергли любые угрозы международному судоходству в Ормузском проливе и Баб-эль-Мандебе.

Отдельное внимание уделено осуждению поддержки и вооружения вооруженных формирований в арабских странах. При этом выражена поддержка безопасности и стабильности Ливана, необходимости сосредоточения вооружений в руках государства, а также осуждены израильские атаки по его территории.

Министры подтвердили намерение продолжать координацию и консультации, а также принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности и стабильности в регионе.