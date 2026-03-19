И Азербайджан осудил атаки Ирана

Совместное заявление, принятое по итогам консультационной встречи министров иностранных дел арабских и исламских стран в Эр-Рияде, содержит резкую оценку недавних атак Ирана и определяет позицию участников по ключевым вопросам региональной безопасности.
Во встрече приняли участие представители Саудовской Аравии, Азербайджана, Бахрейна, Египта, Иордании, Кувейта, Ливана, Пакистана, Катара, Сирии, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов.
Участники встречи решительно осудили ракетные и беспилотные удары Ирана против стран региона. В заявлении подчеркивается, что атаки затронули жилые районы, гражданскую инфраструктуру, объекты нефтяной и водной отрасли, аэропорты, а также дипломатические миссии.
Министры заявили, что подобные действия не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах. В документе также подтверждается право государств на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.
Стороны призвали Иран немедленно прекратить атаки и соблюдать нормы международного права, а также принципы добрососедства. Отмечается, что будущее отношений с Тегераном будет зависеть от его готовности уважать суверенитет государств и не вмешиваться в их внутренние дела.
В заявлении подчеркивается необходимость выполнения резолюции Совета Безопасности ООН 2817 (2026) и прекращения всех враждебных действий. Участники также отвергли любые угрозы международному судоходству в Ормузском проливе и Баб-эль-Мандебе.
Отдельное внимание уделено осуждению поддержки и вооружения вооруженных формирований в арабских странах. При этом выражена поддержка безопасности и стабильности Ливана, необходимости сосредоточения вооружений в руках государства, а также осуждены израильские атаки по его территории.
Министры подтвердили намерение продолжать координацию и консультации, а также принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности и стабильности в регионе.
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на консультативной встрече глав МИД, заявил, что Баку надеется, что Иран выполнит заверения о всестороннем расследовании инцидента с ударом БПЛА по Нахчывану и примет необходимые меры для предотвращения подобных случаев в будущем.
Байрамов напомнил участникам встречи, что 5 марта беспилотники, летевшие с территории Ирана, нанесли удары по инфраструктуре Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана. В результате пострадали четыре мирных жителя и был нанесен значительный ущерб критической инфраструктуре, включая Международный аэропорт Нахчывана.
Министр подчеркнул, что Азербайджан оперативно и решительно отреагировал на инцидент, подтвердив свою приверженность защите суверенитета, территориальной целостности и безопасности своих граждан всеми законными средствами.
«Азербайджан ждет, что предоставленные иранской стороной гарантии проведения всестороннего расследования инцидента будут выполнены и будут приняты необходимые меры для предотвращения подобных случаев в будущем», - добавил министр.
Байрамов также подчеркнул необходимость «срочного реагирования на серьезный кризис» в регионе Ближнего Востока.
По его словам, последствия эскалации выходят за рамки отдельных стран, создавая более широкие региональные и глобальные риски, угрожая жизни гражданского населения и инфраструктуре.
«Расширение географии конфликта на Ближнем Востоке является опасным и должно быть немедленно остановлено. Продолжение атак на государства региона угрожает углублением раскола и подрывом долгосрочной стабильности», - сказал он.