Гибель Лариджани как точка невозврата Ирана
Новость дня
Гибель Лариджани как точка невозврата Ирана

«Моссад» вывез ядерный архив из-под носа преемника Лариджани

Отдел информации
10:00

Назначенный секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана вместо ликвидированного Али Лариджани 69-летний Хоссейн Дехган ранее занимал должности министра обороны и советника верховного лидера Ирана по вопросам оборонной промышленности.

Хоссейн Дехган

В ноябре 2019 года Дехган попал под санкции США из-за его причастности к взрывам казарм миротворцев в Бейруте в 1983 году, жертвами которых стал 241 американский военный.

В поле зрения международной общественности новый секретарь попал в 2018 году, после дерзкой операции Израиля по краже ядерного архива Ирана.

В 2017 году (после избрания Дональда Трампа президентом США) верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал спрятать архив «Проекта Амад» (военная ядерная программа) глубже, чтобы скрыть его от МАГАТЭ и западных разведок после ядерной сделки 2015 года.

Хоссейн Дехган, который тогда занимал пост министра обороны Ирана, вместе с Мохсеном Фахризаде (видный иранский ученый-ядерщик, один из архитекторов иранской ядерной программы, убит в результате вооруженного нападения в 2020 году) организовали полное перемещение архива, в заброшенный ангар в промышленной зоне Шорабад на юге Тегерана, замаскировав его под обычные документы, и организовал охрану объекта.

В ночь на 31 января 2018 года команда Моссада (около двух десятков агентов, включая иранских оппозиционеров) взломала склад, вскрыла сейфы газовыми горелками и вывезла весь архив за одну ночь. Материалы весили полтонны. В апреле 2018-го года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху публично показал их миру. В 2018 году Дехган покинул пост министра обороны и был назначен военным советником Хаменеи. Впоследствии он обвинял Израиль в глубокой инфильтрации иранских структур безопасности и прямо заявлял о предательстве внутри системы.

30 апреля 2018 года New York Times опубликовал статью, в которой со ссылкой на анонимного иранского чиновника сообщил о том, что «Моссад» обнаружил склад в феврале 2016 года и с тех пор держал здание под наблюдением.

В тот же вечер Нетаньяху в своем выступлении описал тайник, где хранились документы. «Здесь они хранили атомные архивы. Прямо здесь. Немногие иранцы знали, где это было, а также несколько израильтян. Так вот, со стороны, это было невинно выглядящее место. Похоже на полуразрушенный склад. Но внутри содержались секретные атомные архивы Ирана, запертые в массивных папках», – сказал он.

Из Баку в Армению едет зерно
Из Баку в Армению едет зерно
10:44 73
За азербайджанскую нефть дают почти 118 долларов
За азербайджанскую нефть дают почти 118 долларов
10:43 103
Ушел в отставку и осудил войну с Ираном. ФБР начало расследование
Ушел в отставку и осудил войну с Ираном. ФБР начало расследование
10:20 691
Весь парк военной авиации Ирана уничтожен
Весь парк военной авиации Ирана уничтожен
10:17 621
Бывшего соратника президента Кыргызстана доставили на допрос
Бывшего соратника президента Кыргызстана доставили на допрос
10:17 442
И Азербайджан осудил атаки Ирана
И Азербайджан осудил атаки Ирана
09:21 2238
На Каспии уничтожены корабли иранских ВМС
На Каспии уничтожены корабли иранских ВМС видео
09:59 948
Ультиматум Трампа Ирану: Уничтожим «Южный Парс», если...
Ультиматум Трампа Ирану: Уничтожим «Южный Парс», если...
07:48 3670
Неизвестные дроны над военной базой, где живут власти США
Неизвестные дроны над военной базой, где живут власти США
09:12 1299
Еще тысячи солдат: Трамп может начать сухопутную операцию в Иране
Еще тысячи солдат: Трамп может начать сухопутную операцию в Иране
08:04 2183
Кто готовит свержение Путина? Одни вопросы…
Кто готовит свержение Путина? Одни вопросы… главная тема
01:28 9848
