«Моссад» вывез ядерный архив из-под носа преемника Лариджани

В ноябре 2019 года Дехган попал под санкции США из-за его причастности к взрывам казарм миротворцев в Бейруте в 1983 году, жертвами которых стал 241 американский военный.

В поле зрения международной общественности новый секретарь попал в 2018 году, после дерзкой операции Израиля по краже ядерного архива Ирана.

В 2017 году (после избрания Дональда Трампа президентом США) верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал спрятать архив «Проекта Амад» (военная ядерная программа) глубже, чтобы скрыть его от МАГАТЭ и западных разведок после ядерной сделки 2015 года.

Хоссейн Дехган, который тогда занимал пост министра обороны Ирана, вместе с Мохсеном Фахризаде (видный иранский ученый-ядерщик, один из архитекторов иранской ядерной программы, убит в результате вооруженного нападения в 2020 году) организовали полное перемещение архива, в заброшенный ангар в промышленной зоне Шорабад на юге Тегерана, замаскировав его под обычные документы, и организовал охрану объекта.

В ночь на 31 января 2018 года команда Моссада (около двух десятков агентов, включая иранских оппозиционеров) взломала склад, вскрыла сейфы газовыми горелками и вывезла весь архив за одну ночь. Материалы весили полтонны. В апреле 2018-го года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху публично показал их миру. В 2018 году Дехган покинул пост министра обороны и был назначен военным советником Хаменеи. Впоследствии он обвинял Израиль в глубокой инфильтрации иранских структур безопасности и прямо заявлял о предательстве внутри системы.

30 апреля 2018 года New York Times опубликовал статью, в которой со ссылкой на анонимного иранского чиновника сообщил о том, что «Моссад» обнаружил склад в феврале 2016 года и с тех пор держал здание под наблюдением.

В тот же вечер Нетаньяху в своем выступлении описал тайник, где хранились документы. «Здесь они хранили атомные архивы. Прямо здесь. Немногие иранцы знали, где это было, а также несколько израильтян. Так вот, со стороны, это было невинно выглядящее место. Похоже на полуразрушенный склад. Но внутри содержались секретные атомные архивы Ирана, запертые в массивных папках», – сказал он.