На Каспии уничтожены корабли иранских ВМС

Иранский фрегат был атакован в районе портового города Бендер-Энзели на севере Ирана, расположенного в провинции Гилан на побережье Каспийского моря, сообщают мониторинговые каналы.

Отмечается, что судно вернулось из России за 24 часа до атаки.

Также сообщается, что в результате Израиля по иранским кораблям в Каспийском море у порта Бендер-Энзели уничтожено не менее пяти судов класса «Сина», оснащенных противокорабельными ракетами «Наср» и «Нур». Удары предположительно были выполнены крылатыми ракетами с истребителей F-35I Adir или дронами Hermes 900.

Эта операция Израиля «подрывает ключевую логистическую артерию Тегерана с Россией: грузы по Волге, включая дроны и ракеты, теперь уязвимы».

Израильские СМИ сообщали ранее о многочисленных взрывах в Бендер-Энзели на побережье Каспийского моря. По словам израильских чиновников, удары были нацелены на корабли Военно-морских сил (ВМС) Ирана.