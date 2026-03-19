На Каспии уничтожены корабли иранских ВМС

Иранский фрегат был атакован в районе портового города Бендер-Энзели на севере Ирана, расположенного в провинции Гилан на побережье Каспийского моря, сообщают мониторинговые каналы.
Отмечается, что судно вернулось из России за 24 часа до атаки.
Также сообщается, что в результате Израиля по иранским кораблям в Каспийском море у порта Бендер-Энзели уничтожено не менее пяти судов класса «Сина», оснащенных противокорабельными ракетами «Наср» и «Нур». Удары предположительно были выполнены крылатыми ракетами с истребителей F-35I Adir или дронами Hermes 900.
Эта операция Израиля «подрывает ключевую логистическую артерию Тегерана с Россией: грузы по Волге, включая дроны и ракеты, теперь уязвимы».
Израильские СМИ сообщали ранее о многочисленных взрывах в Бендер-Энзели на побережье Каспийского моря. По словам израильских чиновников, удары были нацелены на корабли Военно-морских сил (ВМС) Ирана.
March 19, 2026
An Iranian frigate was struck at the Bandar Anzali port city in northern Iran, located in Gilan Province along the Caspian Sea.
The vessel had returned from Russia just 24 hours earlier.. pic.twitter.com/m6ABC8x92Z