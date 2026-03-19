Бывшего соратника президента Кыргызстана доставили на допрос

Бывший глава Государственного комитета нацбезопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев был доставлен на допрос в Главное следственное управление МВД страны. Об этом сообщают кыргызские СМИ. Согласно источникам, Ташиев прибыл в здание ГСУ МВД в 10 утра по местному времени.

Возвращение Ташиева в Кыргызстан произошло вскоре после того, как 10 февраля президент страны Садыр Жапаров освободил его от всех должностей. Причиной отставки, по информации пресс-службы президента, стало желание укрепить единство страны и предотвратить раскол среди госструктур на фоне призывов к проведению досрочных выборов.

«Мы останемся друзьями. Но он больше не будет занимать никаких государственных постов. Пусть отдохнет, восстановит здоровье. Пусть очистится от окружения, избавится от так называемых «аксакалов» и «коксакалов». Следствие все расставит по местам. Конечно, сейчас он не скажет спасибо, будет огорчен. Но спустя годы скажет: «Друг, ты тогда все сделал правильно», - сказал тогда Жапаров.

На момент освобождения от должности Ташиев проходил лечение в Мюнхене (Германия). Как сообщал его близкий друг, мэр Оша Женишбек Токторбаев, он отправился на лечение с разрешения президента. 13 февраля экс-глава ГКНБ вернулся в Кыргызстан.