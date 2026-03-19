Весь парк военной авиации Ирана уничтожен

В результате военной кампании, проводимой США и Израилем с начала марта 2026 года, уничтожен практически весь парк транспортных самолетов и вертолетов армейской авиации Ирана.

Удары наносились по авиабазам в Исфахане, Тегеране, Йезде, Кермане и Ширазе.

По данным анализа спутниковых снимков и сообщений источников, уничтожены:

Несколько самолетов Boeing 747 и Boeing 707 различных модификаций (транспортные, заправщики, воздушные командные пункты), шесть транспортных Ил-76, двенадцать самолетов C-130.

48 вертолетов Bell 214A и 34 тяжелых транспортных вертолета CH-47C Chinook, базировавшихся в Исфахане.

Большая часть парка истребителей и учебных самолетов ВВС Ирана.

Эти воздушные суда были закуплены еще во времена шахского Ирана и сыграли ключевую роль в спасательных операциях при землетрясениях и наводнениях..