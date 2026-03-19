Ушел в отставку и осудил войну с Ираном. ФБР начало расследование

ФБР проводит расследование в отношении экс-директора Национального контртеррористического центра (NCTC) Джо Кента. Это связано с предполагаемыми утечками секретной информации, сообщает CBS News со ссылкой на источники.

По словам собеседников, расследование началось до ухода Кента в отставку на этой неделе и «продолжается уже некоторое время». Делом занимается уголовный отдел ФБР.

Вскоре после отставки Кента бывший замглавы администрации Белого дома Тейлор Будович написал в соцсети X, что Кент «часто был в центре утечек информации о национальной безопасности» и «проводил все свое время, работая над подрывом цепочки командования и подрывом президента». Будович не уточнил, в утечке каких именно данных обвиняют Кента.

Кент объявил о своей отставке 17 марта. Он написал в X, что не может «с чистой совестью поддерживать продолжающуюся войну в Иране». Кент поблагодарил президента США Дональда Трампа и директора Национальной разведки Тулси Габбард за возможность служить под их руководством, а также профессионалов NCTC за совместную работу. Он также осудил нападение на Иран и назвал его результатом влияния израильского лобби.

Президент США Дональд Трамп после этого заявил, что всегда считал Кента «хорошим парнем», но слабым в вопросах безопасности. «Когда я прочитал его заявление, я понял, что хорошо, что он ушел, – потому что он сказал, что Иран не представляет угрозы», – говорил Трамп.

Кент более 20 лет был военнослужащим. Он принимал участие в военных операциях в Ираке, Йемене, в странах Северной Африки, а также работал полевым агентом ЦРУ. Был публичным критиком американской ближневосточной политики и концепции «войны с террором».