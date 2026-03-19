Китайца оштрафовали за просмотр TikTok

Гражданина Китая оштрафовали за выход в международный интернет для просмотра контента в соцсетях TikTok и X. Как пишут зарубежные СМИ, житель города Эчжоу по фамилии Сюй без разрешения использовал свой мобильный телефон Honor для доступа к международному интернету через программное обеспечение Clash.

Гражданину вынесено административное наказание в виде предупреждения и выписан штраф в размере 200 юаней.

TikTok — китайская платформа, ориентированная на рынки за пределами Китая. Она не может использоваться внутри страны.