Минздрав обратился к населению Азербайджана

В канун праздничных дней Министерство здравоохранения Азербайджана обратилось к гражданам с рекомендациями по защите здоровья и профилактике инфекционных заболеваний.
В сообщении Минздрава говорится, что «связи с наступлением весеннего сезона и нестабильными погодными условиями может наблюдаться рост респираторных заболеваний, а также случаев сезонного гриппа… С целью защиты здоровья населения страны и предотвращения распространения инфекционных заболеваний Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики рекомендует гражданам в предстоящие праздничные и выходные дни использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания в местах массового скопления людей, соблюдать гигиену рук, уделять внимание питанию и включать в ежедневный рацион продукты, богатые витаминами. Учитывая переменчивость погоды весной, рекомендуется подбирать верхнюю одежду в соответствии с погодой».