Из Баку в Армению едет зерно

Сегодня с Баладжарской железнодорожной станции в Баку отправился грузовой состав из 7 вагонов, который доставит российское зерно в Армению транзитом через Грузию.

Cовокупная масса перевозимого зерна достигает 488 тонн.

Состав проследует через железнодорожную станцию Беюк-Кясик на территорию Грузии, откуда продолжит путь в направлении Армении.

В последний раз грузовой поезд, состоящий из 11 вагонов, перевозивший 1023 тонны российского зерна, отправлялся в Армению через Азербайджан 11 марта.

На сегодняшний день из России в Армению транзитом через Азербайджан отправлено более 23 тыс. тонн зерна и более 700 тонн удобрений.