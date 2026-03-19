Авиакомпании бьют тревогу: повышение цен на билеты и сокращение маршрутов

Мировые авиакомпании повышают стоимость билетов из-за резкого роста цен на топливо. На фоне боевых действий на Ближнем Востоке цены на авиакеросин в Европе выросли вдвое, в Азии затраты на эксплуатацию увеличились втрое, сообщает агентство Reuters.

Авиакомпания American Airlines уже заявила о дополнительных расходах в марте в размере около 400 миллионов долларов. Перевозчик пояснил, что чаще всего рост затрат компенсируется за счет повышения тарифов, так как топливо остается второй по величине статьей расходов после оплаты труда.

Скандинавская авиакомпания SAS также сообщила о сокращении числа рейсов.

До обострения конфликта цена авиатоплива составляла около 90 долларов за баррель, сейчас она достигла примерно 200 долларов.