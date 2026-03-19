Турция стареет

Эпоха «молодой и динамичной Турции» официально уходит в прошлое, уступая место реальности, где к 2025 году число людей старше 65 лет достигло почти 10 миллионов, отмечает обозреватель Yeni Şafak Озгюр Байрам Сойлу.

Прогнозы неумолимы: доля пожилого населения вырастет до 33% к концу столетия, что означает радикальную перестройку всех институтов - от производства до системы образования.

Турция больше не страна молодежи, а страна, стремительно теряющая свой главный козырь. Республика находится у «последнего поворота перед мостом», и игнорировать это – значит обречь себя на структурный коллапс», - отмечает Сойлу.

Согласно официальным данным, рождаемость непрерывно падает уже более 10 лет, что увеличивает нагрузку на пенсионную и медицинскую системы, вызывая нехватку рабочей силы и рост социальных расходов.

Наибольшая доля пожилых людей приходится на провинцию Синоп. По численности населения город с наибольшим количеством пожилых граждан — Стамбул.

