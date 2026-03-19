Иран готовится к долгой войне и требует гарантий

Иран готовится к затяжной войне на истощение и настаивает на получении гарантий того, что США и Израиль не возобновят удары в будущем. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на иранские источники.

По их данным, власти Ирана рассматривают конфликт как «экзистенциальную угрозу» и не готовы прекращать боевые действия без твердых гарантий безопасности и смягчения санкций. Власти исламской республики считают, что соглашение без таких условий может привести к возобновлению атак. Источники отмечают, что Тегеран делает ставку на стратегию длительного противостояния, стремясь повысить цену возможных будущих ударов для своих противников. При этом в Иране допускают продолжение военных действий на протяжении длительного времени, пишет газета.

Собеседники FT отмечают, что даже в случае снижения интенсивности боевых действий Иран может сохранить давление на Израиль и регион, включая угрозы блокирования судоходства в Ормузском проливе.

Иран также заявил, что требует от Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) компенсации за ущерб из-за ударов, «нанесенных США по Ирану с эмиратской территории».