Эхо войны: Египет вводит жесткую экономию света

Египет начнет ограничивать потребление электроэнергии, обязав магазины и кафе закрываться раньше из-за резкого роста мировых цен на топливо на фоне войны США и Израиля с Ираном, пишет Bloomberg.

С 28 марта торговые центры, рестораны и магазины должны будут закрываться в 21:00 пять дней в неделю, сообщил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули. По выходным они будут закрываться в 22:00.

Bloomberg отмечает, что для страны, где принято делать покупки и ужинать далеко за полночь, даже такое ограничение все равно будет ощутимым.

Кроме того, меры по экономии электроэнергии предусматривают отключение подсветки рекламных щитов и сокращение уличного освещения до минимально безопасного уровня. Многие госучреждения будут закрываться к 18:00, а власти рассматривают возможность обязательного перехода на удаленную работу на один-два дня в неделю как в государственном, так и частном секторе.

«Нам необходимо начать ограничивать объемы потребления топлива и электроэнергии», — заявил Мадбули. По его словам, эти меры пересмотрят через месяц, и, «если Бог даст, если кризис завершится», их отменят.

По словам Мадбули, до начала войны с Ираном ежемесячные расходы страны на импорт газа составляли около 560 миллионов долларов. Сейчас они достигли примерно 1,65 миллиарда долларов из-за роста цен.