Раненый Иран опасен вдвойне

Удар израильских военных по объектам газового месторождения «Южный Парс» в Тегеране означает, что война с Ираном, вероятно, затянется как минимум до мая, считают аналитики.

Цены на нефть выросли после беспрецедентной атаки израильских сил на месторождение, проведенной в координации с администрацией Дональда Трампа и с ее одобрения, о чем сообщил корреспондент Axios Барак Равид. В то же время мировой эталон Brent в начале четверга оставался выше отметки 110 долларов за баррель.

После того как Тегеран ответил ударами по критической энергетической инфраструктуре в регионе Персидского залива, Дональд Трамп поздно вечером в среду написал в Truth Social, что израильские силы больше не будут атаковать «чрезвычайно важное и ценное месторождение «Южный Парс», «если только Иран не примет неразумное решение атаковать очень невинный Катар».

Иранские удары были направлены по инфраструктуре по всему Персидскому заливу, включая, как заявил Axios директор программы глобальной политики Пенсильванского университета Дэниел Шнайдерман, «жемчужину Катара» — промышленный город Рас-Лаффан, являющийся «крупнейшим в мире центром экспорта СПГ». Тегеран также атаковал энергетические объекты в Саудовской Аравии и ОАЭ.