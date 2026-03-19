С газом в Европе напряженка

На фоне атак по газовой инфраструктуре стран Ближнего Востока цена «голубого топлива» на бирже в Европе на открытии торгов в четверг впервые с декабря 2022 года превысила $850 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до уровня около $854 за 1 тыс. куб. м, или 72 евро за МВт-ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт-ч).

Рост котировок с начала дня превышает 30%. Таким образом, цена газа в Европе подскочила почти на $200 по сравнению с завершением предыдущей торговой сессии.

Ранее государственная нефтегазовая компания Катара Qatar Energy сообщила о значительном ущербе предприятию в Рас-Лаффане, где расположен ее СПГ-завод, после ракетных ударов Иран. Кроме того, работы на крупнейшем комплексе по переработке природного газа в Абу-Даби Habshan временно остановлены после ракетной атаки Иран, сообщили власти эмирата.