Трамп без ограничений

Сенат США вновь не поддержал резолюцию, запрещающую президенту Дональду Трампу вести войну против Ирана без прямого согласия Конгресса, пишет Politico.

«За» проголосовали 47 сенаторов, «против» — 53. Автором законодательной инициативы был сенатор-республиканец Рэнд Пол. В начале марта он представлял аналогичный проект резолюции, который также был отклонен.

Politico отмечает, что Пол — единственный представитель Республиканской партии в Сенате, который проголосовал за ограничения военных полномочий Трампа. Результаты голосования, пишет издание, могут свидетельствовать о том, что соратники Трампа по партии по-прежнему поддерживают войну с Ираном.

В начале января Сенат США одобрил резолюцию, ограничивающую военные полномочия Трампа в Венесуэле. Тогда «за», помимо Рэнда Пола (он был автором законодательной инициативы), проголосовали еще четверо сенаторов-республиканцев.