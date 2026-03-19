Взрывы и авиаудары по всему Ирану

В центре Тегерана слышны звуки истребителей и взрывы, пишут иранские СМИ.

С позднего вечера среды до раннего утра четверга в нескольких районах Ирана были зафиксированы взрывы, активность в воздухе.

В Ахваз, главном городе провинции Хузестан, в 5:53 утра по местному времени наблюдалась активность истребителей, около 6:30 утра в районе Голестан произошел взрыв.

На севере Ирана рано утром в Сари, столице провинции Мазендаран, прогремел мощный взрыв.

В центральном Иране вечером в среду было зафиксировано нападение на полицейский участок в Шахин-Шахре, недалеко от Исфахана. Также сообщается, что в южном портовом городе Бендер-Аббас силы «Басидж» установили ночные блокпосты на въезде в город, а вооруженные патрули вызвали пробки и панику.