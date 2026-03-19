Украина ослепила Россию на один глаз. Что будет дальше?

Подразделения украинских Сил обороны начали настоящую охоту за российскими системами противовоздушной обороны, пишет BBC. Количество уничтоженных в этом году зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) и радиолокационных станций (РЛС) уже превышает прошлогодние показатели. По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, в течение зимы 2025-26 годов удалось поразить 55 российских систем ПВО. Сюда входят ЗРК, радары, станции наблюдения и другая специализированная техника. Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (позывной «Мадьяр») 16 марта сообщил, что за половину первого весеннего месяца удалось поразить еще 23 объекта противовоздушной обороны. Он назвал это «весенним ПВОцидом». Таким образом, в целом за зиму и начало весны РФ потеряла, по оценкам украинской стороны, почти 80 средств ПВО. Для сравнения: международный OSINT-проект Oryx, который занимается подсчетом уничтоженной военной техники, по визуальным подтверждениям зафиксировал поражение 100 российских систем ПВО (77 зенитно-ракетных комплексов и 23 радара) за весь 2025 год.

Для атак украинцы в основном используют middle strike (то есть средней дальности) дроны собственного производства, например, FP-2 от Fire Point. Они управляются с помощью спутниковой связи, а значит, почти неуязвимы для российского РЭБ и могут лететь по сложной траектории к цели, поскольку оператор управляет БПЛА в режиме онлайн. Боевой части дрона, которая может достигать 100 кг, обычно хватает для нанесения существенных повреждений или полного уничтожения крупных объектов — радиолокаторов или пуско-заряжающих установок ЗРК. Российские комплексы обнаруживаются украинскими малозаметными БПЛА-разведчиками или системами РЭР (радиоэлектронной разведки), которые фиксируют излучение РЛС. То, что в последнее время ВСУ особенно усиленно работают именно по технике ПВО, отмечают как украинские источники, так и российские военные обозреватели. Например, крупный Z-канал «Два майора» (почти 1,2 млн подписчиков в телеграме) обращает внимание на то, что РФ, в отличие от Украины, не получает на постоянной основе зенитные управляемые ракеты для ЗРК от партнеров. А значит, может столкнуться с их дефицитом. «Противник не просто так выбивает ПВО и работает британскими/американскими ракетами по нашему приграничью. Киев лишь является первым тараном против нашего военного потенциала, который ВСУ стараются сточить перед чем-то большим», — говорится в посте канала. Еще один крупный провоенный телеграм-канал «Военный осведомитель» (616 тыс. подписчиков) прогнозирует, что российская противовоздушная оборона в Крыму может коллапсировать уже в течение текущего года. «Есть ощущение, что если ничего не придумать для противодействия массовым украинским дронам на Starlink, то за год как минимум в Крыму система ПВО либо просто выйдет из строя, либо начнет вытягивать на себя все больше ЗРК и РЛС из других регионов, обнажая уже их», — говорится в сообщении. Эксперт по российским вооруженным силам, старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) Павел Лузин говорит, что потери РФ «очень чувствительны», но насколько они критичны — определить сложно. «Единственное, в чем можно быть более-менее уверенным — это в том, что масштабы российских потерь в силах ПВО очень чувствительны, и эти потери России крайне сложно компенсировать. Отсюда можно предположить, что России приходится перераспределять имеющиеся системы ПВО, чтобы закрывать образующиеся бреши», — рассказал он Украинской службе BBC. Наибольшее количество объектов ПВО за последние месяцы было уничтожено на южном направлении, в частности — в Запорожской области, Херсонской области, на юге Донецкой области и в Крыму.

Так, в январе украинские военные с помощью ударов БПЛА смогли уничтожить на оккупированной территории Запорожской области ЗРК «Тор», «Тунгуска», «Оса». Это зенитно-ракетные комплексы ближнего действия для тактического звена на поле боя, то есть они должны защищать воздушное пространство вокруг определенного объекта. Дальность поражения — до 15–20 км. Прежде всего они предназначены для борьбы с беспилотниками, вертолетами и самолетами противника. В течение февраля и марта командование ВСУ сообщало о поражении таких ЗРК стратегического уровня, как С-300ВМ (возле Мариуполя), С-400 «Триумф» (в Крыму), С-300В (в Луганской области) и С-300 (в Херсонской области). Они способны прикрывать территорию на расстоянии до 200–250–300 км и сбивать не только аэродинамические, но и баллистические цели. Новейший комплекс ПВО С-400 «Триумф», по данным российских источников, способен поражать цели даже на расстоянии до 380 км. Кроме того, украинцам удалось поразить сразу несколько ЗРК «Панцирь-С1» — это основное российское средство для борьбы с украинскими дронами. Это средство ПВО имеет две мощные скорострельные пушки, предназначенные именно для сбивания малогабаритных БПЛА. Одно из украинских подразделений Сил беспилотных систем, а именно — 429-я бригада «Ахиллес», сообщило, что только в течение февраля на Белгородском направлении поразило пять российских комплексов «Панцирь-С1». РФ, по данным украинских спецслужб, может производить около 30 таких систем в год. Проблемы Кремля связаны не только с уничтожением этой дорогостоящей техники, но и с систематическим уничтожением ее «глаз» — радиолокационных систем. Это технически сложные и дорогостоящие объекты, предназначенные для мониторинга воздушного пространства на сотни километров и заблаговременного обнаружения потенциальных угроз — таких как самолеты, дроны, крылатые и баллистические ракеты. Большинство атакованных российских РЛС — это современные системы с ФАР (фазированными антенными решетками). То есть это антенны, которые сканируют пространство без механического поворота радара, за счет управления группами излучателей. Представитель украинского производителя средств радиоэлектронной разведки и радаров сообщил BBC, что изготовление или ремонт ФАР — это сложный высокотехнологичный процесс. По его данным, Россия уже сталкивается со значительными трудностями и отсутствием компонентной базы для восстановления своих поврежденных РЛС. Согласно официальным сообщениям Генерального штаба ВСУ, а также отдельных подразделений Сил обороны, с начала 2026 года украинским военным удалось поразить почти такое же количество российских радаров, как за весь прошлый год: около 22 РЛС, подавляющее большинство из которых — в Крыму. «Системное уничтожение радиолокационных станций и пунктов управления БПЛА ослабляет возможности противника по контролю воздушного пространства, координации дронов и прикрытию своих войск», — объяснял такие действия Генштаб.

Идентификация того, какие именно РЛС были атакованы, дает понимание о том, дефицит каких систем может возникать в российской армии. В частности, украинское Главное управление разведки (ГУР) в феврале сообщило о поражении в Крыму радиолокационной станции обнаружения воздушных целей «Сопка-2». Этот мощный радар начал производиться в РФ лишь около 15 лет назад и предназначался для работы в арктических условиях. Соответственно, на вооружении в России он должен был находиться у воинских частей, отвечающих за мониторинг воздушного пространства на Крайнем Севере, а вовсе не в Крыму. Самое логичное объяснение — что «Сопку-2» перебросили на оккупированный полуостров именно из-за дефицита других РЛС, которые украинские силы уничтожили ранее. Кроме того, 9 марта Силы специальных операций опубликовали видео поражения и сообщили об уничтожении сразу четырех крупных крымских радиолокационных станций, одна из которых — 5Н84А «Оборона-14». Этот комплекс был создан почти 70 лет назад и, соответственно, в современных условиях не является надежным средством для обнаружения воздушных целей. Поэтому, вероятно, россияне задействовали его для мониторинга только из-за нехватки более современных средств. Правда, аналитики допускают, что Россия все же могла провести его существенную модернизацию, чтобы он соответствовал современным требованиям. Еще одна уничтоженная РЛС — это 64Н6 (по классификации НАТО Tombstone, или «Надгробие»). О ее поражении в марте сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди. Этот комплекс — важная составная часть зенитно-ракетных систем С-300ПМ и С-400. Он позволял российской армии мониторить воздушное пространство на юге Украины на глубину до 300 км, сопровождая одновременно до 200 целей. В целом за последние недели дальнобойные украинские дроны уничтожили такие мощные и современные радиолокационные комплексы РФ, как «Противник-ГЕ», «Терек», «Подлет», «Небо-СВУ», «Небо-М», «Небо-У», «Каста 2Е2» и «Ястреб А-В». Их стоимость — от нескольких десятков до сотен миллионов долларов, и производятся они на российских предприятиях ограниченными партиями.

Очевидный замысел украинского командования — пробить «коридор» в российском радиолокационном поле, по которому дальнобойные ракеты и беспилотники ВСУ смогут летать вглубь территории РФ. Не случайно для реализации этого плана выбран Крым и юг Украины. В этом регионе для россиян уже длительно время осложнена военная логистика — поврежден Крымский мост, регулярно атакуются паромы и железнодорожные пути сообщения. Все это создает объективные трудности для замены и ремонта систем ПВО. При этом оставить полностью беззащитным оккупированный полуостров Кремль себе позволить не может. Поэтому приходится перебрасывать сюда радиолокационные системы с Крайнего Севера или расконсервировать старые советские. В то же время обширные водные пространства Черного и Азовского морей, окружающие Крым, создают дополнительные сложности для мониторинга воздушной обстановки и обнаружения вражеских объектов, особенно если они летят низко над водой. Сама же РФ часто использует эту особенность для прокладки маршрутов своих крылатых ракет и ударных дронов вдоль русел рек при атаках на Украину. Иван Киричевский, военнослужащий 413-го полка Сил беспилотных систем «Рейд», говорит, что уже видит признаки «ограниченности» российской системы прикрытия воздушного пространства. Его подразделение только за последние пять дней уничтожило три зенитно-ракетных комплекса «Тор», последний из которых — на юге Запорожской области. Причем уничтожены они были на значительном удалении от линии фронта. «По-моему, уже начинает просматриваться закономерность, что им [российским войскам] сейчас вместо сплошной полосы прикрытия воздушного пространства приходится переходить к объектному принципу — то есть, когда прикрываются только важные логистические коммуникации или объекты», — объясняет он Украинской службе BBC. При этом он считает, что в данной ситуации скорее Украина усилила свои возможности для поражения, чем Россия ослабила свою противовоздушную оборону. По мнению Киричевского, повышение интенсивности ударов ВСУ именно по этой военной технике является частью «стратегического замысла» Генштаба, который может быть связан с событиями непосредственно на фронте, а не в глубине территории противника. «Никто не бьет по этой технике ради удовольствия. Очевидно, готовится какой-то замысел на стратегическом уровне. Он явно глубже, чем просто выбить всю российскую ПВО… Противовоздушная оборона — это лишь элемент обеспечения. Вероятно, основной целью может быть подорвать возможности россиян на фронте», — считает военнослужащий «Рейда».