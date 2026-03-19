В Египте в восторге от израильской разведки: такого еще не было в истории

Ахмед Мансур, журналист, телеведущий и известный египетский продюсер, а также один из самых узнаваемых и опытных ведущих сети Al-Jazeera, выразил удивление умелыми действиями израильской разведки в военной кампании против Ирана.

«Израильский разведывательный прорыв в иранский режим беспрецедентен в истории конфликтов», - отметил Мансур в соцсети Х.

По его словам, «Израиль не ограничивается ликвидацией лидеров, а подтверждает информацию задолго до того, как об этом узнаёт сам Иран, как будто у него есть шпионы в каждом уголке страны».

Прогнозируя развитие ситуации, журналист добавил: «Больше всего я опасаюсь того, что это касается не только Ирана, но и всех стран региона - и именно здесь кроется настоящая большая катастрофа».

Израильские СМИ отмечают, что на протяжении несколько месяцев, предшествовавшие резне 7 октября, Мансур вел специальную программу, посвященную «политическому кризису» в Израиле и его «возможным последствиям для самого существования государства».