Иранцы в информационном вакууме

Интернет в Иране почти полностью не работает уже более 450 часов — свыше 19 дней, что стало рекордом в истории страны, сообщает международная служба мониторинга NetBlocks.

«В Иране отключения интернета продолжаются уже 20-й день: население лишено связи с внешним миром более 456 часов. Это самое длительное ограничение доступа к сети в истории страны, превысившее январские блокировки во время протестов», – отмечает NetBlocks в соцсети Х.

Эксперт компании Kentik Даг Мадори сообщил The New York Times, что «у примерно 99% иранцев нет постоянного доступа к интернету».

NYT отмечает, что в первые дни после начала операции США и Израиля в Иране большинство внутренних сайтов и приложений, включая банковские, работали. В последние дни начались сбои: многие внутренние сервисы, включая национальный мессенджер, стали недоступны. Иранцы не могут звонить за границу, в том числе родственникам, а большинство не видит предупреждений США и Израиля об эвакуации и не имеет информации о ходе конфликта и местах ударов, рассказал житель Тегерана газете.