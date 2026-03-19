Главком ВСУ о планах России на фронте

Российские войска активизировались на фронте из-за улучшения погоды и планируют рекрутинг в 2026 году. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский в соцсетях. Главком приказал срочно усилить фортификации и защиту.

«В 2026 году Россия планирует рекрутировать еще 409 тысяч военных. Это означает одно – Россия не отказывается от своих намерений и продолжает готовиться к дальнейшей агрессии против Украины. С улучшением погодных условий мы видим рост активности (российских войск) на фронте», – сообщил Сырский.

Главком Украины на этом фоне сообщил о проведенном оперативном совещании о состоянии инженерного оборудования оборонных рубежей. «Среди ключевых задач – усиление фортификаций, развитие антидроновой защиты и подготовка населенных пунктов к обороне», – отметил Сырский.

Он заслушал доклады военных командиров, руководства Госспецтрансслужбы и руководителей областных военных администраций.

«Есть проблемные вопросы – определили конкретные решения и сроки их выполнения. От качества и скорости этой работы зависит не только устойчивость обороны, но и жизнь наших (украинских) воинов», – отметил Сырский.