Трамп печется о мире между Киевом и Москвой

Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры с Россией и Украиной с целью обеспечения продолжительного мира на основе надежных гарантий безопасности. В Вашингтоне заявили, что стремятся к крепкому миру между Украиной и Россией на основе надежных гарантий для Киева, сообщают украинские СМИ со ссылкой на Пентагон.

Помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Дэниел Циммерман заявил, что у России «все еще есть значительные запасы военной и промышленной мощи, а также национальная решимость вести длительную войну».

«Кроме того, Россия обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом и инвестирует в потенциал, который может быть использован для принуждения, не доходя до ядерной конфронтации», – добавил Циммерман.

В то же время генерал ВВС США Алексус Гринкевич добавил: несмотря на значительные потери в Украине, Россия сохраняет способность и возможности угрожать интересам США благодаря своим большим и всевозможным ядерным запасам, асимметричным возможностям и компетентным сухопутным, воздушным и морским силам.

Ранее спикер МИД Украины Григорий Тихий во время общения с журналистами заявил, что трехсторонние консультации между Украиной, США и Россией отложены, однако не отменены.