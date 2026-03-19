В Баку ожидаются дожди

20 марта в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, днем в отдельных местах пройдут дожди.
Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит +6…+8°, днем +10…+14°. Атмосферное давление понизится с 761 до 753 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 75–85 %.
Начиная с западных районов Азербайджана, в отдельных местах ожидаются осадки, в горных районах снег. Местами осадки могут усилиться, возможны грозы, в горных районах град. В отдельных местах будет туман. Западный ветер временами будет усиливаться.
Температура воздуха составит ночью +6…+10°, днем +11…+15°, в горах ночью +0…+5°, днем +5…+10°.