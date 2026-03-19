Турция нашла альтернативу Ормузу

На фоне того, как прекращение экспорта Ирана через Ормузский пролив вызвало международный энергетический кризис, министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар предложил продлить нефтепровод, соединяющий его страну с Ираком, до Басры.

Анкара и Багдад с 1976 года располагают 970-километровым трубопроводом, соединяющим богатый нефтью северный город Ирака Киркук с турецким портовым городом Джейхан. Однако на данный момент функционирует лишь одна ветка этого стратегического трубопровода, которая транспортирует нефть из региона Иракского Курдистана в Турцию; основной нефтепровод Киркук–Джейхан не работает после атак ИГИЛ в 2014 году.

Багдад заявил, что нефтепровод Киркук–Джейхан восстановлен, и работы будут завершены на следующей неделе. Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар отметил, что пропускная способность нефтепровода между Багдадом и Анкарой составляет 1,5 миллиона баррелей в сутки, и предложил Ираку новый проект для выхода из кризиса вокруг Ормузского пролива.

Турецкий министр подчеркнул, что существующий нефтепровод, ведущий от Джейхана к Киркуку, можно продлить до Басры.

«Анкара уже много лет предупреждает Багдад о том, что в случае закрытия Ормузского пролива альтернативных маршрутов не будет, и предлагает продлить трубопровод до Басры. Таким образом, мы сможем легко выводить иракскую нефть в Средиземное море», — заявил Байрактар, озвучив один из способов выхода из кризиса вокруг Ормузского пролива.

Байрактар выразил надежду, что иракские власти, столкнувшись с последствиями отсутствия альтернативных маршрутов, осознают важность предложения Турции.