USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Кто готовит свержение Путина? Одни вопросы…
Новость дня
Турция нашла альтернативу Ормузу

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
13:19 2011

На фоне того, как прекращение экспорта Ирана через Ормузский пролив вызвало международный энергетический кризис, министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар предложил продлить нефтепровод, соединяющий его страну с Ираком, до Басры.

Анкара и Багдад с 1976 года располагают 970-километровым трубопроводом, соединяющим богатый нефтью северный город Ирака Киркук с турецким портовым городом Джейхан. Однако на данный момент функционирует лишь одна ветка этого стратегического трубопровода, которая транспортирует нефть из региона Иракского Курдистана в Турцию; основной нефтепровод Киркук–Джейхан не работает после атак ИГИЛ в 2014 году.

Багдад заявил, что нефтепровод Киркук–Джейхан восстановлен, и работы будут завершены на следующей неделе. Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар отметил, что пропускная способность нефтепровода между Багдадом и Анкарой составляет 1,5 миллиона баррелей в сутки, и предложил Ираку новый проект для выхода из кризиса вокруг Ормузского пролива.

Турецкий министр подчеркнул, что существующий нефтепровод, ведущий от Джейхана к Киркуку, можно продлить до Басры.

«Анкара уже много лет предупреждает Багдад о том, что в случае закрытия Ормузского пролива альтернативных маршрутов не будет, и предлагает продлить трубопровод до Басры. Таким образом, мы сможем легко выводить иракскую нефть в Средиземное море», — заявил Байрактар, озвучив один из способов выхода из кризиса вокруг Ормузского пролива.

Байрактар выразил надежду, что иракские власти, столкнувшись с последствиями отсутствия альтернативных маршрутов, осознают важность предложения Турции.

Заманчивое предложение Брюсселя Анкаре: новый шаг к вступлению в ЕС?
Заманчивое предложение Брюсселя Анкаре: новый шаг к вступлению в ЕС?
14:40 351
Пашинян: Они готовят новую сентябрьскую войну с тяжелыми последствиями…
Пашинян: Они готовят новую сентябрьскую войну с тяжелыми последствиями…
13:32 2720
Лицо иранского террора: Абольгасем Салавати и конвейер смертных казней
Лицо иранского террора: Абольгасем Салавати и конвейер смертных казней главное на этот час; все еще актуально
11:05 3467
Нефть не остановить
Нефть не остановить обновлено 14:26
14:26 1535
Ликвидирован «главный разведчик» ХАМАС
Ликвидирован «главный разведчик» ХАМАС видео
13:45 1004
Иранцы не имеют представления о методах современной войны
Иранцы не имеют представления о методах современной войны разбираем с Михаилом Гуревичем
12:02 3210
Авиаудары по порту и нефтезаводу Саудовской Аравии. Пожар на НПЗ в Кувейте
Авиаудары по порту и нефтезаводу Саудовской Аравии. Пожар на НПЗ в Кувейте обновлено 13:30
13:30 2611
Турция нашла альтернативу Ормузу
Турция нашла альтернативу Ормузу
13:19 2012
Алиев и Мирзиёев созвонились
Алиев и Мирзиёев созвонились
13:06 767
Моджтаба – пустая сущность
Моджтаба – пустая сущность Fox News
12:55 1919
В Египте в восторге от израильской разведки: такого еще не было в истории
В Египте в восторге от израильской разведки: такого еще не было в истории
12:17 2689

ЭТО ВАЖНО

Заманчивое предложение Брюсселя Анкаре: новый шаг к вступлению в ЕС?
Заманчивое предложение Брюсселя Анкаре: новый шаг к вступлению в ЕС?
14:40 351
Пашинян: Они готовят новую сентябрьскую войну с тяжелыми последствиями…
Пашинян: Они готовят новую сентябрьскую войну с тяжелыми последствиями…
13:32 2720
Лицо иранского террора: Абольгасем Салавати и конвейер смертных казней
Лицо иранского террора: Абольгасем Салавати и конвейер смертных казней главное на этот час; все еще актуально
11:05 3467
Нефть не остановить
Нефть не остановить обновлено 14:26
14:26 1535
Ликвидирован «главный разведчик» ХАМАС
Ликвидирован «главный разведчик» ХАМАС видео
13:45 1004
Иранцы не имеют представления о методах современной войны
Иранцы не имеют представления о методах современной войны разбираем с Михаилом Гуревичем
12:02 3210
Авиаудары по порту и нефтезаводу Саудовской Аравии. Пожар на НПЗ в Кувейте
Авиаудары по порту и нефтезаводу Саудовской Аравии. Пожар на НПЗ в Кувейте обновлено 13:30
13:30 2611
Турция нашла альтернативу Ормузу
Турция нашла альтернативу Ормузу
13:19 2012
Алиев и Мирзиёев созвонились
Алиев и Мирзиёев созвонились
13:06 767
Моджтаба – пустая сущность
Моджтаба – пустая сущность Fox News
12:55 1919
В Египте в восторге от израильской разведки: такого еще не было в истории
В Египте в восторге от израильской разведки: такого еще не было в истории
12:17 2689
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться