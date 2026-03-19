Семейная ссора закончилась убийством и самоубийством

Минувшей ночью в Губинском районе было совершено тяжкое преступление.

Согласно информации, предоставленной haqqin.az пресс-службой Генеральной прокуратуры, 18 марта в районную прокуратуру поступило сообщение о смерти Джейхуна Агасиева (1966 г.р.) и Гюльгяз Агасиевой (1970 г.р.). Проведенное следствие выявило обоснованные подозрения в том, что Джейхун Агасиев покончил жизнь самоубийством после умышленного убийства супруги Гюльгяз Агасиевой.

В Губинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело в соответствии со статьями 120.1 (умышленное убийство) и 125 (доведение до самоубийства) УК Азербайджана. Расследование продолжается.