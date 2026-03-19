Кто готовит свержение Путина? Одни вопросы…

Банк Республика и EIB Global заключили кредитное соглашение с применением механизма хеджирования ЦБ

13:24 224

Банк Республика и EIB Global, подразделение Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), финансирующее проекты за пределами Европейского Союза, заключили очередное кредитное соглашение, направленное на поддержку микро, малых и средних предприятий (ММСП) в Азербайджане.

Благодаря разветвленной филиальной сети Банка Республика, привлеченные средства создадут условия для поддержки предпринимателей, работающих во всех регионах Азербайджана.

Примечательно, что валютный риск по данной сделке будет хеджирован с использованием механизма Центрального банка.

Вице-президент Европейского инвестиционного банка Карл Нехаммер, курирующий операции банка в регионе Восточного партнёрства, отметил: «Микро, малые и средние предприятия находятся в центре экономики Азербайджана. Благодаря успешному партнёрству с Банком Республика, ЕИБ помогает местному бизнесу получать финансирование, необходимое для роста, создания рабочих мест и внедрения инноваций. Финансирование в национальной валюте особенно важно, поскольку оно повышает устойчивость бизнеса и способствует укреплению частного сектора страны».

Посол Европейского Союза в Азербайджане Мариана Куюнджич заявила: «Развитие более глубоких и устойчивых финансовых рынков имеет ключевое значение для экономической трансформации Азербайджана. Новый механизм хеджирования валютных рисков в национальной валюте, внедрённый Центральным банком, является важной инновацией, позволяющей банкам эффективнее управлять валютными рисками и расширять кредитование в национальной валюте. Подобные инициативы, а также партнёрство с такими институтами, как ЕИБ, способствуют формированию более благоприятной среды для развития частного сектора».

Председатель правления «Банка Республика» Тариэль Исмайлов отметил: «Мы высоко ценим доверие EIB Global, который рассматривает Банк Республика как одного из ключевых партнёров в Азербайджане. Особо хотел бы отметить Центральный банк за современный, гибкий и проактивный подход к потребностям рынка. Внедрение механизма хеджирования валютного риска расширяет возможности международного финансирования и кредитования бизнеса в национальной валюте».

Заманчивое предложение Брюсселя Анкаре: новый шаг к вступлению в ЕС?
Заманчивое предложение Брюсселя Анкаре: новый шаг к вступлению в ЕС?
14:40 354
Пашинян: Они готовят новую сентябрьскую войну с тяжелыми последствиями…
Пашинян: Они готовят новую сентябрьскую войну с тяжелыми последствиями…
13:32 2725
Лицо иранского террора: Абольгасем Салавати и конвейер смертных казней
Лицо иранского террора: Абольгасем Салавати и конвейер смертных казней главное на этот час; все еще актуально
11:05 3472
Нефть не остановить
Нефть не остановить обновлено 14:26
14:26 1539
Ликвидирован «главный разведчик» ХАМАС
Ликвидирован «главный разведчик» ХАМАС видео
13:45 1007
Иранцы не имеют представления о методах современной войны
Иранцы не имеют представления о методах современной войны разбираем с Михаилом Гуревичем
12:02 3213
Авиаудары по порту и нефтезаводу Саудовской Аравии. Пожар на НПЗ в Кувейте
Авиаудары по порту и нефтезаводу Саудовской Аравии. Пожар на НПЗ в Кувейте обновлено 13:30
13:30 2611
Турция нашла альтернативу Ормузу
Турция нашла альтернативу Ормузу
13:19 2015
Алиев и Мирзиёев созвонились
Алиев и Мирзиёев созвонились
13:06 769
Моджтаба – пустая сущность
Моджтаба – пустая сущность Fox News
12:55 1920
В Египте в восторге от израильской разведки: такого еще не было в истории
В Египте в восторге от израильской разведки: такого еще не было в истории
12:17 2690

