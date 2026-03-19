Кто готовит свержение Путина? Одни вопросы…
Пашинян: Они готовят новую сентябрьскую войну с тяжелыми последствиями…

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о наличии политических сил, выступающих за пересмотр мирной повестки, что может привести к новой войне вскоре после июньских парламентских выборов.

«В Армении есть определенные круги, которые в случае прихода к власти собираются пересмотреть мирную повестку. Все эти силы выступают с позиции ревизии мира, что означает неизбежную войну вскоре после выборов, самое позднее — осенью», — сказал Пашинян на брифинге в четверг, отвечая на вопрос о действиях «партий войны» и «гибридных войнах».

По словам премьера, подобные заявления могут иметь тяжелые последствия для страны.

«Все эти силы сами не понимают, что говорят. Они озвучивают тексты, написанные другими, и не могут претендовать на какой-либо официальный статус в Армении... Они готовят новую сентябрьскую войну с тяжелыми последствиями», — сказал Пашинян.

Армянский премьер также назвал Декларацию о независимости Армении «декларацией конфликта и зависимости».

«Это не Декларация о независимости, а декларация конфликта и в результате — декларация зависимости», — сказал Пашинян.

Глава правительства сравнил страны региона с квартирами на одном этаже, заявив, что Декларация содержит угрозы соседям Армении, и в этих условиях страна может существовать только при внешней поддержке: «А ожидание внешнего содействия ставит в растущую зависимость от того, от кого она ожидается. Следовательно, Декларация о независимости — это декларация конфликта и зависимости».

Пашинян также заявил, что армяне должны «положить конец скитаниям, жизни на чужбине»: «У нас есть вы, у вас есть государство, и это государство - Республика Армения. Вся наша стратегия основывается на том, чтобы вы обустроились в Армении - и в физическом, и в психологическом смысле этого слова. И чтобы мы вместе сделали это наше государство, которое является великим благом для нас и для армянского народа, более благополучным, более обеспеченным, более безопасным. Чтобы в конечном счете мы смогли отказаться от логики выживания и перейти к логике развития, благополучия и мира. Я считаю, что мы должны сосредоточиться именно на решении этих задач».

