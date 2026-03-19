Кровавая драма в Ленкорани

В Ленкоранском суде по тяжким преступлениям завершилось рассмотрение дела 22‑летней жительницы Астаринского района Руханы Имановой, обвиняемой в убийстве свекрови.

По данным следствия, трагедия произошла в июле 2025 года в селе Колатан Астаринского района. Между Имановой и ее свекровью, 55‑летней Халидой Манафовой, вспыхнул конфликт, который перерос в драку. В ходе ссоры Иманова нанесла свекрови несколько ножевых ранений, от которых та скончалась.

На суде Иманова признала вину. Она сообщила, что отношения со свекровью были напряженными, они жили вместе: финансовые трудности не позволяли снять отдельное жилье. По словам Имановой, в день происшествия конфликт начался из‑за установленных ею брекетов, после чего Манафова оскорбила ее и ребенка. Иманова утверждала, что потеряла контроль над собой во время ссоры и сожалеет о случившемся. После происшествия она попыталась выдать убийство за самоубийство, однако позже дала признательные показания.

В суде был допрошен муж Имановой, Даянат Меджидов, который подтвердил, что мать и жена часто конфликтовали, а скудный достаток не позволял им жить отдельно.

Изначально Имановой было предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью, однако в ходе процесса действия подсудимой переквалифицировали на статью об умышленном убийстве. Суд приговорил Рухану Иманову к 10 годам лишения свободы.