Спецпосланник Трампа прилетел к Лукашенко

«Мы ведем с ними переговоры. Достойно. Выведя за скобки Россию и Китай. Это не обсуждается», — заявил Александр Лукашенко, которого цитирует БелТА.

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел очередные переговоры с американской делегацией во главе со спецпосланником США Джоном Коулом. Встреча прошла во Дворце независимости в Минске.

По его словам, на повестке дня двусторонние отношения США и Беларуси, в том числе восстановление работы американского посольства в Минске, освобождение политзаключенных, а также экономические вопросы и санкции. Всего существует около 10 тем, которые стороны намерены обсудить, указал президент.

Лукашенко на встрече с Коулом также заявил, что относит себя к сторонникам американского коллеги Дональда Трампа. «Да, очень хотел бы, чтобы мою точку зрения вы донесли до Дональда Трампа. Я по-прежнему, несмотря на определенные ошибки, как я считаю, Соединенных Штатов, являюсь сторонником вашего президента», — сказал Лукашенко.

Предыдущая встреча Александра Лукашенко с Джоном Коулом состоялась в середине декабря 2025 года. Президент Беларуси говорил, что передал американской стороне «прагматичные предложения». Тогда президент также помиловал 123 заключенных в обмен на снятие санкций США с предприятия «Беларуськалий».