Каллас: Удар по СПГ-заводу в Катаре вызвал хаос

Удар Ирана по СПГ-заводу в Катаре вызвал хаос, нужно срочно найти выход из конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

«Удар Ирана по СПГ-заводу в Катаре вызвал хаос. Нам срочно нужна стратегия выхода из войны, - заявила Каллас. - Мы хотим видеть путь выхода из этой войны. Мы видим хаос на Ближнем Востоке и последствия для всего мира».

Она подчеркнула, что лидеры ЕС будут обсуждать эту ситуацию на саммите, но подтвердила, что вопрос об отправке в пролив военных кораблей или иных сил сейчас не рассматривается после того, как главы МИД ЕС на встрече в Брюсселе 16 марта выступили против военного участия ЕС.

В среду государственная нефтегазовая компания Катара Qatar Energy сообщила о значительном ущербе предприятию в Рас-Лаффане, где расположен ее СПГ-завод, после ракетных ударов, что вызвало новый виток роста цен на СПГ.