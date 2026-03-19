Китай разочаровался в Трампе

Китай разочарован решением президента США Дональда Трампа перенести встречу с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, решение о переносе саммита из-за операции США против Ирана встретило в КНР смешанную реакцию: от «тихого раздражения» до публичной критики. Бывший высокопоставленный американский дипломат и вице-президент Института политических исследований Азиатского общества Дэнни Рассел отметил, что Пекин расценил «внезапную, отложенную в последнюю минуту отмену как неуважение».

«На данный момент разочарование ощутимо», - утверждается в публикации.

Напомним, месяц назад американские СМИ со ссылкой на Белый дом сообщали, что президент США Дональд Трамп совершит визит в Китай с 31 марта по 2 апреля.