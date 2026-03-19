МЧС переходит на усиленный режим работы

В связи с праздниками Новруз и Рамазан Министерство по чрезвычайным ситуациям будет работать в усиленном режиме, сообщили в ведомстве.

Согласно приказу, подписанному министром по чрезвычайным ситуациям генерал-полковником Кямаледдином Гейдаровым, соответствующим структурным подразделениям и ведомствам МЧС были поставлены задачи по обеспечению оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть в нерабочие дни в связи с праздниками Новруз и Рамазан, когда проводятся праздничные мероприятия и собираются большие группы людей, по организации работы по оперативному устранению их возможных последствий, а также по более надежному обеспечению безопасности жизни и деятельности граждан.