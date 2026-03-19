Завод Shell поврежден после ударов Ирана

Завод по переработке газа в жидкое топливо Pearl британской компании Shell в Катаре поврежден в результате ударов Ирана. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя нефтегазового гиганта.

Отмечается, что пожар на заводе был «быстро потушен». Оценка ущерба ведется в сотрудничестве с местными властями и катарской государственной нефтегазовой компанией Qatar Energy. Shell в промышленной зоне Рас-Лаффан принадлежит 30% акций завода по производству СПГ и 100% в заводе Pearl.

18 марта Qatar Energy сообщила, что площадка в Рас-Лаффане подверглась ракетному обстрелу, там начался пожар. Министерство обороны Катара указало, что удар баллистическим снарядом был нанесен с территории Ирана. Как позднее добавила Qatar Energy, после полуночи 19 марта ее производственная инфраструктура снова попала под ракетный удар, что спровоцировало еще одно масштабное возгорание.